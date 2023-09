Terni Vinyl Fest giunge alla 4° edizione - Tuttoggi.info

Terni, Vinyl Fest, al Bloom torna l'appuntamento per gli appassionati di musica e il mito del vinile. Il prorgramma

Il Terni Vinyl Fest torna in città per la sua quarta edizione. La festa del disco cittadina ospitata da Bloom Spazio Condiviso, rientra con tante novità, a partire dalla musica dal vivo con ballo swing e ad una festa serale. II rinnovato interesse per il disco in vinile porta in città una vera e propria festa composta da 8 espositori selezionati da Roma e dall’Umbria con il meglio del nuovo e dell’usato su LP e CD.

Terni Vinyl Fest, appuntamento il 1 Ottobre 2023 dalle 10:00 alle 20:30

L’evento aprirà al pubblico alle 10 e sarà possibile immergersi nel mondo del disco sino alle 20.30, mentre dalle 20:30 alle 23 si chiuderà in bellezza con un DJ Set a cura di David Conti detto “DJBlond”. Ad arricchire l’evento il live di musica swing con gli “Easypeasy Swing” e la social dance della scuola di ballo ternana “The Sunny Side of Swing”: un pomeriggio vibrante e immersivo nell’atmosfera degli anni 40 aperto ad esperti e curiosi del ballo.

Programma

10:00 Apertura

12:00 Selezioni musicali a cura di DJ Misterstereo8

15:00 Selezioni musicali a cura di DJ Pagey

18:00 LIVE con gli “Easy Peasy Swing” & social dance a cura di “The Sunny Side of Swing”

20:30 Chiusura Market del vinile

20:30 After party con Dj Blond

23:00 Fine evento

Presente un punto di ristoro con cibo, drink e aperitivi.

Ingresso Libero

Bloom Spazio Condiviso: 0744 1984085

Mélanie: 342 319 6681

Giulia: 389 9983 513

Organizzatore e info mercato disco: Francesco Bonaccorso 393 979 4304

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/580171123576065

Instagram:

@bloomspaziocondiviso

@pignetovinylfest