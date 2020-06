Terni, 3 morti in pochi giorni | Si segue la pista della droga - Tuttoggi

In pochi giorni 3 morti sospette a Terni; un uomo di 40 anni, una donna di 53 e, nella notte appena trascorsa, un uomo di 50 anni. I casi non sembrano avere collegamenti diretti tra loro se non retroscena dove la droga e la tossicodipendenza sembrano aver accompagnato la vita delle vittime.

Uomo morto in casa

L’ultimo decesso, in ordine cronologico, è avvenuto in zona San Giovanni nella notte appena trascorsa. Un uomo di 50 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione; è stato il coinquilino a dare l’allarme alle forze dell’ordine e ai soccorsi. Una volta sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso che, con tutta probabilità, è stato causato da una overdose.

Donna morta in un canale

Sabato scorso è stato invece trovato il cadavere di una donna in una canale vicino il quartiere di Cospea. La scoperta è stata fatta da un uomo che era andato a verificare il motivo per cui l’acqua non riuscisse più a irrigare il suo terreno. Giunto alla biforcazione del corso d’acqua ha trovato il cadavere della donna e ha subito allertato le forze dell’ordine, giunte prontamente sul posto col supporto della Scientifica per i rilievi. Dalle prime indagini sembra che la donna non abbia subito atti di violenza, ma da più approfondite è emerso che la vittima avesse ritirato una consistente somma di denaro dal suo conto. Vicino al corpo senza vita della donna è stato ritrovato anche un cellulare, elemento utile agli inquirenti per ricostruire le circostanze della misteriosa morte che, anche in questo caso, sembra essere legata al mondo della droga.

Altro uomo morto in casa

Qualche giorno fa, invece, un altro corpo senza vita di un uomo di 40 anni è stato trovato morto in casa in zona San Lucio. In questo caso le circostanze della morte per overdose sembrano piuttosto evidenti, visto che la vittima era già nota alle forze dell’ordine per fatti connessi alla tossicodipendenza.