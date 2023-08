Terni, sparano contro ambulanza | Colpo di pistola al vetro - Tuttoggi.info

Terni, colpo di pistola contro ambulanza parcheggiata in viale Trento. Bossolo trovato dagli operatori sanitari. Indagini in corso

Nella mattina di oggi 4 agosto, un colpo di pistola è stato esploso contro un’ambulanza parcheggiata nei pressi di viale Trento. La notizia, riportata da Terni in Rete, ha destato grande apprensione tra il personale medico e sanitario. Fortunatamente, all’interno del mezzo non si trovava nessuno: sono stati gli stessi operatori del 118 a scoprire il bossolo a terra e il vetro colpito dal proiettile. Sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto.