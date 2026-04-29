 Cna, Costantini "La buona politica metta la burocrazia in testa alle priorità" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Cna, Costantini “La buona politica metta la burocrazia in testa alle priorità”

ItalPress

Cna, Costantini “La buona politica metta la burocrazia in testa alle priorità”

Mer, 29/04/2026 - 21:02

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – “Lottare contro la burocrazia ogni giorno. Oggi i ragazzi non se la sentono di aprire una nuova impresa o di prendere in mano le imprese di famiglia perché hanno paura della burocrazia. L’Italia è un paese dove è troppo difficile fare impresa, ci sono troppi personalismi normativi. Quest’anno finalmente registriamo un’inversione di tendenza per la prima volta. Abbiamo presentato 100 proposte al governo, 20 sono state accolte e faranno risparmiare ogni anno 50 ore di burocrazia. Ci aspettiamo che la buona politica si concentri e metta veramente la burocrazia in testa alle proprie priorità”. Così il presidente della Cna, Dario Costantini, a margine della presentazione del libro “Si fa presto a dire impresa – La gabbia delle regole”, a cura della Confederazione, alla Camera di Commercio di Roma.

xl5/ads/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!