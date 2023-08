Terni, sindaco Bandecchi registra bambino di coppia omosessuale - Video - Tuttoggi.info

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha registrato un bambino con due mamme "Felice che il piccolo sia nato a Terni"

Mentre il centrodestra continua la ‘crociata’ contro le registrazioni dei figli delle coppie costituite da genitori delle coppie omosessuali, il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, sempre tramite Instagram, nella giornata di oggi 3 agosto, annuncia di aver “registrato un bambino come cittadino ternano e la sua famiglia è composta da due mamme. Sono felice che questo bambino sia nato a Terni 5 giorni fa”.

Bambini famiglie gay, la censura dell’Europa

Già il Parlamento Europeo aveva censurato la circolare con la quale il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, aveva di fatto bloccato le registrazioni all’anagrafe dei figli di coppie gay, effettuate da alcuni sindaci. L’Europarlamento ha infatti approvato un emendamento con il quale si dà un forte guidizio negatrivo sulla circolare Piantedosi che porterebbe “alla discriminazione non solo delle coppie dello stesso sesso, ma anche e soprattutto dei loro figli”, con tanto di invita “a revocare immediatamente la decisione”.

Il caso Padova, Giordani “Devo difendere i miei bambini”

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, era stato uno dei primi ad opporsi alla circolare (era il 22 marzo 2023, ndr), e, attraverso una nota, ha espresso la sua ferma posizione: “Come sindaco – afferma Giordani – ben lontano dal farne una questione ideologica o di parte, ho il dovere di tutelare anzitutto gli interessi preminenti delle bambine e dei bambini. In coscienza, e ritengo anche in diritto non posso immaginare di negare atti amministrativi che mi competono come ufficiale di Stato Civile, dai quali derivano i diritti fondamentali di questi piccoli, esponendoli così a gravi discriminazioni. E’ un contesto che vive gravissimi vuoti normativi che nuocciono prima di tutto, lo ripeto, alle bambine e ai bambini. Il mio appello non può che essere quello rivolto al legislatore e in maniera trasversale alle forze parlamentari di sanare questo vulnus”.