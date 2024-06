Terni, Sierra, Ince e Bismark in concerto a Piazza Europa - Tuttoggi.info

"'AMORE@TERNI YOUNG' è un evento di valorizzazione del brand il cui recente successo motiva l’Amministrazione a proporre un ulteriore inedito format, focalizzato sul target 'young'"

Sierra, Ince e Bismark in concerto: venerdì 21 giugno, dalle ore 18, si svolgerà “Amore a Terni”, organizzato dall’assessorato alla Cultura.

“‘AMORE@TERNI YOUNG’ è un evento di valorizzazione del brand il cui recente successo motiva l’Amministrazione a proporre un ulteriore inedito format, focalizzato sul target ‘young'”, dichiara l’assessore alla Cultura del Comune di Terni, Michela Bordoni. “Con l’evento, che porta a compimento il lancio del progetto e del brand “Amore@Terni”, sviluppato con Umbria Energy, miriamo a coniugare l’azione di branding con lo stile di vita ‘young’ legato alla movida ternana”.



“Intendiamo realizzare un main event, in Piazza Europa, con uno spettacolo, su un palco moderno, e valorizzare anche la ricca offerta enogastronomica del locali del centro”.

Gianni Bismark

Tiziano Menghi, in arte Gianni Bismark, è un rapper di Roma. Comincia a incidere nel 2015 e nello stesso anno pubblica “Gianni Bismark Mixtape”, che già presentava un featuring con Tony Effe e produzioni di Sick Luke e G. Ferrari, mentre nel 2016 firma il suo album d’esordio “Sesto Senso”, prodotto da Nino Brown e Sick Luke. L’album vanta le collaborazioni di Duke Montana, Pretty Solero, Tony Effe e Pyrex. Collabora, tra il 2016 e il 2020, con Dark Polo Gang, la Crew 126, Nino Brown e Sick Luke, comparendo in “Latte di suocera”, brano contenuto in “The Dark Album” di Pyrex. Nel 2018 entra a far parte della Triplosette Ent, etichetta fondata dalla Dark Polo Gang e Sick Luke, pubblicando i due singoli “Ci vedo lungo” e “Serie B”.

Nel 2019 pubblica “Pregiudicati”, in cui ospita Izi e “Gianni B”, singoli contenuti in “Re Senza Corona”, album distribuito il 18 gennaio, in cui compaiono Franco126, Pretty Solero, Tony Effe, Pyrex, Wayne, Ntò e Ketama. Il 12 aprile esce “For Real”, featuring Dani Faiv, che viene inclusa nella versione digitale dell’album. È ospite nel progetto del producer Drone126 della Crew 126, “Cuore Sangue e Sentimento”, pubblicato il 22 febbraio, nella traccia “Non a me”, con Pretty Solero e Ketama. A giugno compare in due progetti, in “Pesche e vino”, contenuta in “Waiting Room” di Vaz Té a fianco di Bresh, e in “Kuala Lumpur”, con Gionni Gioielli e Blo/B, contenuta in “Michele Alboreto” di Gionni Gioielli. Il 28 febbraio 2020 è ospite in “Ti faccio ricca”, di Ntò. Il 6 marzo pubblica “Gianni Nazionale”, primo singolo del nuovo album “Nati diversi”, uscito il 27 marzo.

Il 14 dicembre 2023 pubblica “Andata e Ritorno”, il suo quarto progetto discografico.