Terni si prepara per la Maratona di San Valentino | Strade chiuse per l'evento - Tuttoggi

Domenica prossima si correrà a Terni la nona ACEA Maratona di San Valentino con la presenza di 2000 podisti e dei loro accompagnatori provenienti da tutto il mondo, visto ormai il carattere cosmopolita, che nel corso degli anni sta ricevendo sempre più ampi consensi. Sono rappresentate diverse nazioni: Argentina, Regno Unito, Russia, Germania, Croazia, Marocco, Austria, Polonia e Spagna, oltre a molte regioni italiane nel segno di San Valentino, Patrono dell’Amore e degli innamorati, un “marchio di fabbrica”, che proprio parte da Terni per “volare” in tutto il pianeta attraverso la “regina dell’atletica” ossia la maratona. Ottantuno gli stranieri iscritti, millecinquecento quelli da fuori regione e oltre mille pernotti negli Hotel. Un veicolo anche per fare conoscere i nostri borghi più belli e le bellezze paesaggistiche più spettacolari come il “fiore all’occhiello” dell’umbria del sud la celeberrima Cascata delle Marmore.

Per quanto riguarda, invece, i percorsi in programma la manifestazione partirà da Corso del Popolo alle 9 e 30 per toccare subito la Basilica di San Valentino lasciando poi la città verso la cascata delle Marmore e la Valnerina, “giro di boa” della mezza maratona di 21 chilometri a Collestatte, per raggiungere i Comuni di Arrone, Montefranco e Ferentillo chi sceglierà la distanza lunga di oltre 42 chilometri.

Poi per tutti ci sarà il ritorno verso Terni con il traguardo posto in piazza della Repubblica. Oltre ai due percorsi competitivi, anche un percorso ludico motorio: la “Family Charity Run”, percorso di 4/8 chilometri che si snoderà all’interno del centro.

Sabato 16 ci sara’ l’inaugurazione dell’evento presso il marathon village a piazza della Repubblica, poi partiranno le visite guidate della città e della Basilica di San Valentino dove, a partire dalle 17, si svolgerà la Messa del podista, per chi vuole anche tour guidati in Valnerina e a Narni. Sempre di sabato, all’Oratorio della chiesa di San’Antonio in via Curio Dentato, ci sarà la cena del podista e la fiaccolata fino a Piazza della Repubblica.

La chiusura stradale per il passaggio della maratona:

1° Tratto – “START : CORSO DEL POPOLO – VIA LATTES” – Via Lattes verra’ liberata rapidamente, si evidenzia come la chiusura complessiva comporti modifiche al traffico dalle ore 9,20 alle ore 9,35

2° Tratto – “1° PASSAGGIO PER TERNI” – (Viale Turati – Via Lungonera Savoia – Via XX Settembre – Via Pastrengo – Via Di Vittorio – Via Serrati – Via San Valentino – Via Zaccaria (passaggio davanti alla Basilica di San Valentino e vialetto di raccordo su Viale Turati) ) In questo tratto la chiusura complessiva interessa le strade segnalate dalla ore 9,20 alle ore alle ore 10,20. In via Di Vittorio rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

3° Tratto – “1° PASSAGGIO PER TERNI” – (Viale Turati – Via Di Vittorio – Viale M. L. King – Viale Centurini) In questo tratto la chiusura complessiva interessa le strade segnalate dalla ore 9,20 alle ore alle ore 10,20. In via Di Vittorio e in via M. L. King rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

4° Tratto “INCROCIO CENTURINI-CASCATA DELLE MARMORE” – (Viale Brin, Statale 209 Valnerina) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente chiusa al traffico dalla ore 9,20 alle ore 15,15

5° Tratto “CASCATA DELLE MARMORE – ARRONE” – (Statale 209 Valnerina) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente chiusa al traffico dalla ore 9,50 alle ore 14,45. Nel tratto che va’ dal bivio di Montefranco al Bivio di Collestatte rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.

6° Tratto “ARRONE – FERENTILLO” – (Statale 209 Valnerina) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente chiusa al traffico dalla ore 10,20 alle ore 13,45. Nel tratto che va’ dal km 15,200 (distributore carburanti) Statale 209 Valnerina al bivio di Montefranco rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto del traffico locale (residenti)

7° Tratto – “PERCORSO FINALE KM. 42-21” – (Incrocio Centurini – Viale Brin – P.zza Buozzi – Via Mazzini – Corso Tacito – Piazza della Repubblica – ) La chiusura su questo tratto si protrarrà complessivamente dalle ore 10,20 alle ore 15,30. In via Brin e in via Mazzini rimmarra’ aperta una corsia a senso unico per le auto.