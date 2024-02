Terni si prepara a festeggiare la Pasqua: comparse uova giganti nel centro cittadino - Tuttoggi.info

Alte tra i quattro e cinque metri, le uova sono state posizionate in Piazza Europa, in Piazza della Repubblica, in Piazza Solferino, in piazza San Francesco, in Piazza Tacito, alla Cascata delle Marmore.

A pochi giorni dalla festa del patrono, San Valentino, Terni si prepara a festeggiare la Pasqua: nel centro cittadino sono comparse enormi uova, di notte illuminate con luci verdi, gialle, blu e rosse.

“Dopo l’amore diffuso da Natale a San Valentino, con addobbi, villaggi a tema, luci e tanti eventi, la città è di nuovo pronta a vivere al meglio un’altra festività, sperando che si ripeta il grande afflusso di cittadini e turisti registrato in questi ultimi mesi”, si legge in una nota di Alternativa Popolare.

Alte tra i quattro e cinque metri, le uova sono state posizionate in Piazza Europa, in Piazza della Repubblica, in Piazza Solferino, in piazza San Francesco, in Piazza Tacito, alla Cascata delle Marmore.

La città è divisa: alcuni hanno gradito gli allestimenti natalizi e di San Valentino, e oggi apprezzano le grandi uova di Pasqua; altri, invece, ritengono che sarebbe stato meglio riasfaltare le strade di Terni e chiudere le buche.