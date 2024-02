Terni, scolmatore e lavori SII: rivoluzione traffico a Borgo Rivo - Tuttoggi.info

L'assessore Iapadre rassicura "Nessuna paralisi del quartiere Borgo Rivo Informeremo tutti sull'andamento del cantiere"

Il quartiere di Borgo Rivo sarà interessato da importanti interventi: quello relativo allo scolmatore per per evitare gli allagamenti e lavori contestuali del SII. Per quanto riguarda lo scolmatore i lavori prevedono la realizzazione di una nuova tubazione fognaria di lunghezza pari a circa ml. 95 mediante condotte in pvc diam. 800 mm. opportunamente allocate all’interno di uno scavo a sezione obbligata e rinfiancate con sabbia fine di cava e misto cementato. Lo scolmatore scaricherà l’acqua in eccesso, eviterà gli allagamenti che da sempre si verificano, causando anche salti di chiusini fognari dovuti all’aumento del carico idraulico. “L’intervento di Borgo Rivo richiede anche temporanee modifiche alla viabilità, – ha dichiarato l’assessore Marco Iapadre – per la realizzazione di opere per il miglioramento e la risoluzione delle criticità riscontrate sul sistema fognario”. Non solo. Riguardo i lavori, in molti hanno ipotizzato che potrebbe esserci una paralisi del traffico nel popoloso quartiere ternano, ma l’assessore Iapadre, nella giornata di oggi 25 febbraio ha rassicurato tutti: “In merito ai lavori per la realizzazione dello scolmatore ad opera del Servizio idrico integrato – precisa l’ assessore alla Viabilità Marco Iapadre – posso assicurare che non ci sarà alcuna paralisi di via del Rivo. Nella prima fase, per 16 giorni, i lavori riguarderanno il tratto iniziale della via, peraltro in una sezione laterale, vicina alla chiesa di Santa Maria.

Successivamente per 22 giorni il cantiere interesserà una corsia di marcia nel tratto successivo fino alla curva che congiunge con via del Germano. Nell’ultima fase, per 17 giorni, il cantiere insisterà sull’imbocco di via del Pellicano.

Ricordo a tutti noi che l’ opera che verrà realizzata era attesa da anni e servirà ad evitare gli allagamenti che si verificano in caso di piogge copiose, con effetti rilevanti come il sollevamento dei tombini. Informeremo puntualmente la cittadinanza e in particolare le attività commerciali che insistono in quel tratto di via del Rivo sull’andamento del cantiere”.

Lavori SII a Borgo Rivo

Per quanto riguarda i lavori del SII, invece, attraverso l’ordinanza municipale del 22.2.2024 si è disposto che dal 26 febbraio al 12 marzo nel quartiere Borgo Rivo ci saranno modifiche alla circolazione stradale per consentire al Servizio idrico integrato di effettuare lavori di realizzazione della tubazione scolmatrice di massima piena.

Dal 26/ al 12/3 VIA DEL RIVO è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in Rivo nel tratto tra il nc.40/A e l’intersezione con la strada principale;

dal 5/3 al 26/3 VIA DEL RIVO è istituito il senso unico di marcia nel tratto compreso tra i nn.cc. 89 e 76;

VIA DEL RIVO è istituito, per tutti i veicoli percorrenti la via in direzione piazzale Marinai d’Italia, una volta giunti all’intersezione con via del Germano/via del Pellicano, l’obbligo di svoltare a sinistra o di proseguire diritti su queste ultime;

VIA DEL NIBBIO è istituito, per tutti i veicoli che si immettono su via del Rivo l’obbligo di svoltare a destra in direzione via del Germano;

VIA DEL GERMANO è istituito, per tutti i veicoli che si immettono su via del Rivo l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione via del Pellicano o a destra in direzione via Gabelletta;

dal 25/3 al 10/4

VIA DEL RIVO è istituito, per tutti i veicoli percorrenti la via in direzione piazzale Marinai d’Italia, una volta giunti all’intersezione con via del Germano/via del Pellicano, l’obbligo di svoltare a sinistra su via del Germano;

VIA DEL GERMANO è istituito, per tutti i veicoli che si immettono su via del Rivo l’obbligo di svoltare a destra in direzione via Gabelletta;

dal 5/3 al 10/4

VIA DEL PELLICANO è istituito il senso unico di marcia nell’intera estesa secondo la direzione via del Rivo/via dei Colombi;

VIA DELLA RONDINE – VIA DELL’USIGNOLO è istituito per tutti i veicoli che si immettono su via del Pellicano, una volta giunti alle rispettive intersezioni, l’obbligo di svolta a sinistra in direzione via dei Colombi;

VIA DEI COLOMBI è istituito il senso unico di marcia nel tratto BCD in direzione via del Cardellino;

è istituito, per tutti i veicoli percorrenti la via in direzione via del Cardellino, una volta giunti all’intersezione con via del Pellicano, l’obbligo di proseguire diritti e, per quelli autorizzati, di svoltare a sinistra.