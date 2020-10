Terni, rivoluzione illuminazione - Tuttoggi

In particolare l’Asm procederà alla sostituzione di ben 26 torri faro sia fisse che a piattaforma mobile

“Più luce, meno consumi più sicurezza: dal 15 ottobre l’Asm inizierà i lavori di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione commissionati dal Comune di Terni, come previsto nel contratto di servizio approvato con la delibera della giunta comunale del 29 luglio scorso. I lavori, che interesseranno buona parte della città, saranno ultimati entro il prossimo 31 dicembre”. Lo rende noto l’assessore ai lavori pubblici Benedetta Salvati.

“Lavori indispensabili”

“Si tratta di lavori, indispensabili per la gestione efficiente ed in sicurezza degli impianti e necessari alla ristrutturazione, al miglioramento energetico, all’adeguamento tecnologico ed al ripristino degli impianti più vecchi”. “Al termine degli interventi ci saranno dunque più luce nelle strade e quindi più sicurezza, un maggior risparmio in termini di costi per l’energia”.

26 torri faro

In particolare l’Asm procederà alla sostituzione di ben 26 torri faro sia fisse che a piattaforma mobile. “Allo stato attuale, la maggior parte delle torri faro installate a metà degli anni ’80, presenta molte criticità sia dal punto di vista elettrico che meccanico”. Saranno sostituiti sia i pali che le lampade, con un risparmio di oltre l’80% rispetto al consumo precedente. In particolare l’incrocio tra Via Leopardi e Viale dello Stadio e la zona pedonale e di accesso alle case ed alla rotatoria di Via Marzabotto beneficeranno di un notevole miglioramento dell’illuminazione che sarà a led di ultima generazione.

74 pali sostituiti

Per quel che riguarda i pali dei lampioni, l’Asm ha provveduto a verificare 767 sostegni che rappresentano oltre il 30% dei pali verniciati installati. sono state invece riscontrate alcune criticità specie per i pali più vecchi, corrosione, piccoli fori, ammaccature. Per questo 74 pali saranno sostituiti. I nuovi pali che saranno installati, saranno in acciaio zincato a caldo e garantiranno ottima resistenza alla corrosione e alle sollecitazioni meccaniche, bassa manutenzione e facilità di installazione.

Le vie interessate

Le vie interessate dalla sostituzione dei vecchi lampioni sono: via Montegrappa, Via Venti Settembre, via Peschiera, Via Palestro, Via Marzabotto, Via Colombo, Via Rismondo, Via Baracca, via della Vittoria, via Sauro, via M. Claudio, via S. Antonio, Via Volta, Via f. Cesi, Via Piemonte, Zona Fiori, Via del Sersimone, Via Carnia, Via del Rubbio, Via S.Efebo, via Di Vittorio, Via S. Valentino, Via Aleardi, Via P. Divi, Via Lessini, Via Capponi, Via Gabelletta, Via Bartocci, via Val di Serra, Via Cascata, Viale Leopardi, Via Marzabotto, via Venti Settembre, Via Maestri del Lavoro.

Sostituzione di 140 corpi illuminanti

La manutenzione che prenderà il via il 15 ottobre riguarderà anche la sostituzione di 140 corpi illuminanti a vapori di mercurio con nuove lampade più efficienti e a basso consumo. Ecco le zone interessate alla sostituzione delle vecchie lampade: Collestatte paese, Voc. Collestatte piano, Voc. Fossato, Voc. Giuncano, Via Madonna della strada (zona valnerina), strada di Torrione, Via Piemonte, strada di San Fortunato, strada di San Clemente, strada di Toano, Via del Torrente, strada di Tuillo, strada di Crapiano, Voc. Pontevecchio, Voc. Mandrie, Via tre Venezie, Viale del Cassero, strada Colli di Valenza, Via dell’Airone, strada della Pittura, strada di Colle Antifone, strada di Collescipoli, Via Carsulae, Via del Cormorano, Via del fringuello, Voc. Larviano, Voc. Miranda, strada di Predaro, via del Verdone, via del Brecciaiolo, via del Gabbiano, strada di Collescipoli, via Croce del Sud, Voc. Fontana del Boia, via Giovanni Ecchio, Voc. Piscina, via Pietro Montesi, via Vincenzo bellini, via Mola di Bernardo, strada delle Querce, via del Nibbio, Villaggio Achille Grandi, via Cdore, via Abruzzi, via Liguria, via Lucania.

Manutenzione straordinaria

Infine saranno eseguiti alcuni lavori di manutenzione straordinaria, come il ripristino dell’impianto d’illuminazione nel sottopassaggio di via Tito Oro Nobili. L’intervento prevede la chiusura al traffico del sottopassaggio e sarà realizzato nei giorni 18 ottobre e 8 novembre dalle ore 7.00 alle ore 14.00.

Sarà poi ripristinata l’illuminazione della passerella di largo Frankl e migliorato quello della passerella di via del Cassero, con l’impiego di lampade aa led.

La stella di Miranda

Sarà sottoposta a manutenzione anche l’illuminazione della “stella di Miranda” con la sostituzione delle lampade fluorescenti con lampade a led, per uniformare lo spettro di emissione dell’intera stella e degli interventi mirati a ridurre i rischi di black-out durante il suo funzionamento. “Lavoriamo su tutti i fronti perché il decoro e la sicurezza cittadina passano necessariamente per una serie interventi integrati”, conclude l’assessore Benedetta Salvati.