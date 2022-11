Terni – Rieti chiude di notte fino a sabato, le modifiche alla viabilità

Superstrada Terni - Rieti chiusa da lunedì a sabato di notte per consentire attività tecniche all'interno della galleria "Valnerina"

Chiuderà di notte per una settimana la superstrada Terni – Rieti a partire da domani (lunedì 21 novembre). L’Anas, infatti, fa sapere che la strada statale 79bis “Ternana” (sarà temporaneamente chiusa in orario notturno fino a sabato 26 novembre, nella fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 del giorno successivo.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con indicazioni sul posto. Nel dettaglio, il traffico in direzione Rieti dovrà uscire allo svincolo ‘Valnerina’, proseguire sulla strada provinciale 209 in direzione Marmore e successivamente sulla ex Ss79 per rientrare allo svincolo di Colli sul Velino.