Terni riceve la visita del sottosegretario all'Interno On. Nicola Molteni - Tuttoggi

Nell’ambito di una visita istituzionale in Umbria nella giornata di ieri, 17 giugno, il Sottosegretario di Stato all’Interno, On. Nicola Molteni, ha presieduto presso il Palazzo del Governo un incontro col Prefetto Emilio Dario Sensi, i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Corpo dei Vigili del Fuoco, il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune di Terni.

Ordine e sicurezza

Al centro del colloquio tematiche di specifico interesse per il territorio, con particolare riguardo alla situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in provincia e le iniziative intraprese per prevenire e contrastare ogni forma di illegalità.

Ripresa dopo pandemia

Un passaggio importante è stato dedicato al tema della ripresa delle attività economiche e alle concrete prospettive offerte dal Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza adottato dal Governo.

Gestione pandemia con “equilibrio, saggezza e ascolto”

L’incontro è stato, altresì, utile per i rappresentanti delle istituzioni locali che hanno illustrato al Sottosegretario le esigenze del territorio e le principali problematiche emergenti. L’On. Molteni, nel prendere atto di quanto segnalato, ha ringraziato i presenti per le iniziative intraprese e la capacità dimostrata nella fase della pandemia che si è caratterizzata per un’azione delle Forze dell’Ordine improntata “sull’equilibrio, la saggezza e la capacità di ascolto”.

Sviluppo economico

Il Sottosegretario ha, altresì, ribadito l’impegno del Governo, e in particolare del Ministro dell’Interno, per una crescita economica dell’intera regione, nella garanzia dei principi di legalità e trasparenza, assicurando ogni supporto alla ripresa economica e sottolineando la necessità che gli strumenti finanziari predisposti siano utilizzati prevenendo ogni possibile infiltrazione della criminalità per consentire l’effettivo e pieno sviluppo economico del territorio umbro.

Visita in Questura

L’Onorevole Molteni dopo l’incontro in la Prefettura con il Prefetto Emilio Dario Sensi e gli altri rappresentanti provinciali delle Forze dell’Ordine, ha visitato la Questura di Terni esprimendo parole di solidarietà, rispetto e un “doveroso” tributo da parte di tutto il Ministero dell’Interno e del Sig. Capo della Polizia a tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato i quali , soprattutto durante la pandemia, hanno dimostrato equilibrio nell’esercitare le funzioni di controllo del territorio e nel far rispettare le restrizioni imposte a causa dell’emergenza Covid.

Un ricordo di Terni

Al termine dell’incontro con i funzionari, i rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, il Questore Dott. Bruno Failla ha consegnato all’Onorevole Molteni un libro sul territorio ternano e una medaglia ricordo della Questura di Terni con effigiati lo stemma araldico e l’immagine simbolo di Terni: Cascata delle Marmore con la Volante della Polizia.