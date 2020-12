Terni, rapina con pistola in centro benessere, è caccia all'uomo - Tuttoggi

Carabinieri sul posto, c'è una pista da seguire

Intorno alle 17.40 è stata messa a segno una rapina a mano armata in via Campomicciolo ai danni di un centro benessere.

I fatti

Un giovane, con il volto parzialmente coperto ed armato di pistola (al momento non è stato possibile identificare il tipo, se revolver o meno, ndr), è entrato nell’attività commerciale e, dietro minaccia, si è fatto consegnare il contenuto della cassa ancora in fase di completa quantificazione, ma comunque di poche centinaia di euro.

Fuga

Dopo aver arraffato il magro bottino, il rapinatore si è poi dato alla fuga. Sul posto si sono portati i Carabinieri per gli accertamenti anche tecnici e le indagini di competenza. Secondo gli indizi raccolti in un primo momento i militari sarebbero riusciti a ricostruire la via di fuga del malvivente e il mezzo utilizzato per allontanarsi dal luogo della rapina.