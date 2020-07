Terni, ragazzo ferito al volto in centro - Tuttoggi

Un ragazzo a torso nudo e con una ferita alla testa è stato soccorso intorno alle 1.00 di questa notte dal personale medico del 118 in pieno centro.

Il fatto

Il fatto si è verificato tra Via Nobili e Via Fratini, ma non sono ancora chiare le circostanze che hanno portato al ferimento del giovane che, in seguito a una ferita alla testa, ha perso copiosamente sangue.

Polizia e Finanza sul posto

Sul posto si sono portate due pattuglie della Polizia di Stato, una della Guardia di Finanza e un equipaggio del 118.

Cure in loco

Il giovane era evidentemente alterato e ci sono voluti 5 agenti per convincerlo a salire sull’autoambulanza, dove gli sono state somministrate le prime cura prima di essere trasferito in ospedale.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno poi raccolto testimonianze in loco per capire l’esatta dinamica dei fatti.