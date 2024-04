Terni, presentato il libro "Pane zucchero e vino" di Carlo Favetti - Tuttoggi.info

La presentazione di "Pane zucchero e vino" nell'ambito della premiazione del Concorso Letterario San Valentino

Grande successo per la giornata culturale svoltasi sabato 27 aprile presso la Sala Consiliare di Palazzo Spada a Terni, dove è stato presentato, nell’ambito della premiazione del Concorso Letterario San Valentino giunto alla sua cinquantesima edizione, il libro “Pane zucchero e vino” di Carlo Favetti.

“La valorizzazione dei piccoli borghi passa anche e soprattutto da questi lavori letterari che, come racconta l’autore di ‘Pane zucchero e vino’ – ha affermato l’assessore alla cultura del comune di Terni Michela Bordoni – ci fa conoscere la realtà di un luogo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. E l’autore della pubblicazione Carlo Favetti ci fa conoscere usi e costumi, genti, tradizioni e personaggi del suo paese natio, Ferentillo, scomparsi da tempo – ha aggiunto – ma ancora vivi e palpitanti tra queste pagine, con i loro pregi, debolezze e caratteristiche, tipiche degli abitanti di questi luoghi; si va dal Parroco alla don Camillo alla maestra, le suore dell’asilo, il calzolaio, la lattaia, i reduci di guerra, Paolino che proiettava al dopolavoro i film, tipo Nuovo cinema paradiso il sabato e la domenica, ma soprattutto la vita nella piazza principale, la parrocchia, le feste come il carnevale, il Natale, la Pasqua. Tutta l’armonia di un periodo seppur semplice ma pregno di valori e nostalgie. Un tempo bello passato che non torna più”.

Presente anche la presidente della Provincia di Terni e sindaco di Amelia, Laura Pernazza, che oltre a sottolineare la ricchezza socio culturale dei centri piccoli e grandi della provincia ternana ha inteso esprimere il suo apprezzamento per la pubblicazione e si è complimentata con la presidente degli Amici dell’Umbria Elvira Pensa (che ha ricevuto La Freccia d’oro) per la presenza dei tanti poeti e scrittori presenti alla Edizione del Premio letterario che quest’anno ha un valore particolare avendo varcato 50 anni.