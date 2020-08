Terni, possibile firmare per legge più severa contro violenza animali e indennità Covid a operatori sanità - Tuttoggi

La segreteria generale del comune di Terni rende noto che è possibile sottoscrivere al comune di Terni due iniziative di modifica legislativa mediante sottoscrizione popolari.

Pene più duri contro violenza su animali



La prima è una raccolta referendaria che ha come oggetto la modifica degli articoli 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 del C.P. con innalzamento delle pene per chi maltratta, uccide, o abbandona animali, introduzioni di sanzioni amministrative accessorie per chi maltratta o uccide animali. Il termine per la sottoscrizione è del 24 ottobre 2020.

Più soldi per gli operatori sanitari impegnati durante l’emergenza Covid



La seconda è una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla maggiorazione contributiva convenzionale per i medici ed operatori del servizio sanitario nazionale impegnati nel contrasto della pandemia Covid 19. Il termine della raccolta firme è il 21 dicembre.

In entrambi i casi la sottoscrizione potrà essere effettuata all’Urp, in via Roma 36, tutti i giorni feriali: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.