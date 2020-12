Terni, Polizia Locale dotata di nuovo veicolo - Tuttoggi

Il mezzo è pronto per entrare in servizio

Nella giornata di ieri è stato consegnato al Comando della Polizia Locale il veicolo adibito a nuovo ufficio mobile che sarà utilizzato principalmente per il rilievo degli incidenti stradali, come ufficio per l’infortunistica stradale.

Veicolo speciale

Si tratta di un veicolo speciale allestito secondo le indicazioni del Comando di Polizia Locale di Terni, sulla base delle esperienze degli operatori.

Il veicolo ha una zona ufficio e una zona posteriore dotate di tutte le strumentazioni più avanzate. Inoltre dispone di una torre faro che può essere alzata sopra il furgone stesso per illuminare l’area dell’incidente in caso di necessità; potrà essere utilizzato anche in occasione di situazioni d’emergenza, o eventi particolari per i quali necessiti un ufficio mobile.

L’assessore Scarcia

“Con l’entrata in servizio di questo nuovo mezzo – dice l’assessore alla Polizia Locale Giovanna Scarcia – proseguiamo nel percorso di ammodernamento delle dotazioni del nostro Corpo di Polizia, dopo l’allestimento della nuova centrale operativa, del nuovo sistema di videosorveglianza e la dotazione a breve di apparecchiature più adeguate alle esigenze del servizio”.

“Come Amministrazione riteniamo che la sicurezza stradale e il rispetto delle regole siano obiettivi prioritari da raggiungere attraverso la prevenzione, il controllo e con l’utilizzo di tutte le strumentazioni più innovative per mettere gli agenti della Polizia Locale nelle condizioni migliori per operare. In questo senso stiamo facendo davvero uno sforzo per ottimizzare le risorse a disposizione, compatibilmente con la situazione economica dell’Ente”.

Veicolo pronto ad entrare in servizio

Il veicolo è stato consegnato ufficialmente alla presenza dell’assessore Scarcia, del comandante della Polizia Locale Sassi. E’ stato allestito su indicazione del Comando e dei tecnici comunali a cura di una ditta locale, la Ce.Van di Arrone ed è pronto per entrare in servizio.