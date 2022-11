Terni, picchia la moglie e minaccia con coltello gli 'amici' di lei | Operaio ternano arrestato - Tuttoggi

Terni operaio incensurato in manette per maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie. Polizia mette fine all'incubo

Nella giornata di venerdì 11 novembre, gli agenti della Questura di Terni hanno arrestato un 51enne ternano, operaio, incensurato, responsabile del reato di maltrattamenti e lesioni personali nei confronti della moglie che, in una circostanza, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 5 giorni. All’arrivo della Squadra Volante presso l’abitazione della coppia, gli agenti hanno trovato l’uomo fuori di sé ed aveva appena picchiato la moglie, minacciando con un coltello e con degli arnesi da lavoro delle persone di fiducia di sua moglie, dalle quali quest’ultima si era fatta accompagnare a casa, temendo di essere aggredita dal coniuge, come avvenuto anche in precedenti occasioni.