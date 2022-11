Non gli paga lo stipendio e scatta la rissa | Sassata in testa a giovane e doppia denuncia - Tuttoggi

Rissa a Borgo Bovio, un giovane soccorso dal 118 e curato in ospedale. Polizia sul posto e doppia denuncia per i contendenti

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 novembre, erano giunte al numero d’emergenza segnalazioni di persone che si stavano picchiando in strada nel quartiere di Borgo Bovio. La Squadra Volante intervenuta immediatamente, aveva trovato in strada un assembramento di persone che stavano discutendo animatamente ed un giovane a terra, di nazionalità nigeriana, che chiedeva aiuto per aver ricevuto un colpo alla testa.

Non gli paga lo stipendio e scatta la rissa, sassata in testa

Dopo aver richiesto l’intervento di un’autoambulanza del “118” e calmato i presenti, gli agenti intervenuti sul posto, hanno appreso dal giovane ferito che, poco prima, aveva avuto una discussione con il datore di lavoro, un cittadino rumeno, perché non gli aveva ancora pagato delle giornate lavorative. Nel corso della discussione era intervenuto un suo collega, un cittadino dominicano, che lo aveva strattonato, e poi insieme al datore di lavoro era stato aggredito e colpito alla testa con un sasso da quest’ultimo.