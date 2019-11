Terni, inaugurato il parco intitolato a David Raggi

Si è svolta ieri alle ore 15.00, la cerimonia di intitolazione dei giardini in via Irma Bandiera del villaggio Matteotti, al giovane David Raggi ucciso nel 2015, alla presenza del sindaco di Terni Leonardo Latini, della giunta comunale e di molti esponenti del consiglio che all’unanimità si era espresso favorevolmente affinché il giovane Raggi fosse ricordato dalla comunità e dalle nuove generazioni. “Ci sono dei momenti – ha dichiarato il sindaco Leonardo Latini – in cui le persone e le città sanno reagire come ha fatto la famiglia Raggi. Per questo vi ringrazio a nome dell’intera di città di Terni per aver dato una dimostrazione di coraggio che ha colpito tutti i cittadini. Un ringraziamento anche alla Prefettura di Terni che si è prodigata molto affinché l’intitolazione avvenisse in deroga alle norme ordinarie che prevedono un tempo di dieci anni. Ora attraverso il parco restituito, guardiamo avanti avendo nel cuore la memoria di David Raggi e aprendo nuove possibilità di incontro e di scambio ai bambini del quartiere, che potranno beneficiare anche dei giochi ripristinati”.

“Siamo felici della disponibilità offerta dal papà di David per le aperture e le chiusure del parco – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Enrico Melasecche – un atto di volontariato che simbolicamente acquisisce maggiore importanza considerando che questo spazio, torna ad essere un luogo che si apre alla vita, dove gli amici e la famiglia di David così come gli abitanti del quartiere, possono continuare a riunirsi e ritrovarsi”.

