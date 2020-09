Terni, il parco Cardeto pronto nel 2021 - Tuttoggi

Questa mattina la consegna delle chiavi del cantiere

Il parco Cardeto tornerà di nuovo a splendere. Questa mattina il sindaco di Terni, Leonardo Latini e l’assessore Benedetta Salvati hanno consegnato le chiavi del cantieri alla ditta Ventre di Melfi.

Il progetto

Cinque campi da tennis, due coperti in sintetico e due scoperti in terra più uno in erba sintetica sempre scoperto, un campo da paddle, una pista bmx, tribune per circa spettatori sul campo da calcetto e tutte le infrastrutture per gli sportivi; questo il progetto per un valore di un milione e 39mila euro (900mila derivanti dall’Istituto Credito Sportivo e il restante dalla vecchia fideiussione dell’appalto della ditta Citarei).

Lavori finiti nel 2021

L’assessore ai lavori pubblici, Benedetta Salvati, soddisfatta per il risultato raggiunto, ha sottolineato che “finalmente si riapre il cantiere circa 10 mesi ed entro la fine del 2021 il parco sarà restituito alla città”. Entro il mese di ottobre la ditta Ventre sarà impegnata nel ripulire il parco e organizzare il calendario dei lavori.