Terni, i consigli dello Sportello Energia per “Consumare meno e meglio”

"Consumare meno e meglio": l'incontro con i cittadini si terrà alla Cittadella delle associazioni.

Gestire nel quotidiano i consumi, ridurre i costi delle bollette e adottare comportamenti più corretti per migliorare la qualità dell’aria in città e nella conca: sono questi i temi al centro dell’incontro “Consumare meno e meglio”, promosso dallo Sportello Energia del Comune di Terni e Narni, in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Terni.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 marzo, alle 15.30, nei locali della Cittadella delle associazioni, in piazza della Pace.