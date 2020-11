Terni, giovane ladro maldestro | In casa trova i proprietari, fuori la Finanza | Arrestato - Tuttoggi

Giovane 24enne colto in flagranza di reato

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio, una pattuglia del Gruppo Guardia di Finanza di Terni ha sventato un furto in abitazione ed ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di un cittadino romeno, senza fissa dimora.

Il piano

L’uomo, entrato in azione nel tardo pomeriggio di ieri presso il centro cittadino di Terni, aveva forse pensato di trovare “campo libero” e di confondersi tra la gente prima dello scoccare del “coprifuoco” disposto per l’emergenza epidemiologica in atto.

Doppia beffa per il ladro

Il ventiquattrenne, infatti, aveva selezionato un appartamento di un’anziana signora per mettere a segno il furto, sicuro che all’interno dello stesso non vi fosse nessuno e che, soprattutto, non ci fossero Forze dell’Ordine ad osservarlo: entrambe le circostanze, però, hanno volto a suo sfavore, vista la presenza della proprietaria dell’appartamento e del figlio all’interno dello stesso nonché di una pattuglia in borghese delle Fiamme Gialle Ternane, intenta ad effettuare un servizio a contrasto dello spaccio di stupefacenti.

Arresto il flagranza

A nulla, quindi, è valso il tentativo di fuga del ladro, immediatamènte arrestato dai finanzieri che hanno, altresì, sottoposto a sequestro gli arnesi da scasso ancora in suo possesso.