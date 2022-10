Terni, 'giallo' video 'scomparso' su interrogazione registro tumori del M5S - Tuttoggi

Approfondimenti non svolti per motivi di privacy

“Mancano le motivazioni per cui abbiamo chiesto formalmente di ricevere documentazione scritta. O siamo proprio sfortunati o siamo davanti a una svista clamorosa. Oppure qualcuno deve nascondere qualcosa. Secondo quanto dichiarato senza alcun timore dalla Salvati, gli approfondimenti richiesti dallo studio Sentieri non sono stati svolti per motivi di privacy. Studi – seguita la nota – per i quali è disponibile da 4 anni la cifra ridicola di 100 mila euro già stanziata dal Ministero che non è mai stata spesa. L’assessora che ha preso questa decisione deve assumersene le responsabilità e dimettersi, ma prima dovrebbe avere il coraggio di dare spiegazioni pubblicamente”.

Alle Fonderie di Terni rischio di cancro al cervello più alto

“Lo deve a quei lavoratori delle Fonderie di Terni per i quali è stato dimostrato un rischio significativamente più alto di cancro al cervello – denunciano i pentastellati – Ai lavoratori degli impianti siderurgici sui quali è stato verificato un eccesso di mortalità per tumore alla mammella. Oppure ai genitori dei bambini malati oncologici, visto che gli stessi studi hanno riscontrato un eccesso di mortalità per tumore maligno al sistema nervoso centrale in età infantile e pediatrica. Per tutte queste persone e per i loro familiari, chi ha deciso che gli studi eziologici già finanziati dal Ministero non dovessero essere effettuati per motivi di privacy, deve avere il coraggio di dirlo pubblicamente”.