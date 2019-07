Terni, FS potenzia corse con bus Mercedes

Mentre continuano a far discutere i tagli al trasporto pubblico locale su gomma in Umbria ed anche a Terni, quattro nuovi autobus si aggiungono alla flotta umbra di Busitalia (Gruppo FS Italiane). In circolazione da lunedì 15 luglio, saranno dedicati al servizio di trasporto pubblico urbano della città di Terni.

Per la prima volta in Umbria saranno utilizzati due Merceds Citaro ibridi, in grado di coniugare elevati standard prestazionali, comfort e sicurezza con una maggiore sostenibilità ambientale. La livrea, caratterizzata dal colore verde e dalla scritta Hybrid, sottolinea le caratteristiche di sostenibilità ambientale e rimarca l’attenzione del Gruppo FS Italiane per l’integrazione modale mantenendo l’identità visiva dei bus urbani di Busitalia e dei treni regionali di Trenitalia.

Grazie all’utilizzo combinato di un motore elettrico e condensatori a doppio strato con il tradizionale motore endotermico, i nuovi ibridi accumulano energia in fase di frenata o decelerazione per poi rilasciarla a supporto del motore endotermico, con conseguente riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.

Gli altri due autobus sono Merceds Citaro Euro 6 di ultima generazione, analoghi a quelli già in uso nelle città umbre servite da Busitalia. Continua così il piano di rinnovo della flotta Busitalia per l’Umbria, avviato nel 2016. I quattro nuovi autobus si aggiungono ad ulteriori 169 acquistati nel corso degli ultimi anni.

