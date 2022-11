Terni, ex Milizia ospiterà le famiglie dei ricoverati in ospedale: il progetto Ater - Tuttoggi

Ex Milizia: il Consiglio comunale ha deliberato la precisazione della destinazione d’uso della palazzina di proprietà dell’Ater.

Ex Milizia in via Campomicciolo: il Consiglio comunale ternano ha deliberato la precisazione della destinazione d’uso della palazzina dell’Ater; gli immobili saranno utilizzati come residenze temporanee dedicate a categorie sociali disagiate con l’esigenza di assistere familiari ricoverati in ospedale.

Si tratta, nello specifico, di un complesso edilizio di tre piani, per una superficie complessiva di 2.436,54 mq, edificato con l’intenzione di destinarlo ad attività di ricerca sulle cellule staminali. Il centro di ricerca non è mai entrato in funzione e l’Ater ha presentato un’istanza per poter rifunzionalizzare il complesso, nell’ambito del Pnrr.