Terni, dramma a Ferragosto | Uomo stroncato da malore nel parco - Tuttoggi.info

Terni, drammatica morte nel giorno di Ferragosto: uomo esce di casa per una passeggiata, ma viene stroncato da malore

Un uomo di 68 anni è stato stroncato da un malore proprio nel giorno di Ferragosto nei pressi del parco di viale Trento, dove si era recato per fare una passeggiata. Secondo quanto è stato possibile apprendere, l’uomo, con la sua bici, era uscito per fare due passi nell’area verde della prima periferia della città: nei pressi di un piccolo canale, è stato poi colpito dal malore fatale, che non gli ha lasciato scampo. Sono stati i famigliari a denunciare la scomparsa presso la Questura di Terni e le ricerche sono andate avanti fino all’alba di questa mattina 16 agosto, quando il corpo privo di vita dell’uomo è stato rinvenuto nei pressi del parco.