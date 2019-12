Terni, donna ruba in negozio | Denunciata ed espulsa - Tuttoggi

Questa mattina personale della Squadra Volante è intervenuta in un negozio di Viale Brin dove una cittadina di nazionalità albanese di 39 anni, aveva rubato alcuni capi di abbigliamento ed un portafoglio. I dispositivi antitaccheggio hanno segnalato l’illecita appropriazione ed il responsabile del negozio ha chiamato il 113. La donna è stata condotta in ufficio dove in seguito alla rilevazione della sue impronte digitali è risultata anche irregolare sul territorio nazionale. Dopo la denuncia per furto aggravato, personale dell’Ufficio Immigrazione ha provveduto ad espellerla dal territorio nazionale con accompagnamento presso il Centro di Permanenza e Rimpatri di Ponte Galeria di Roma.

La merce asportata è stata restituita al negoziante