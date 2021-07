Terni, donna deceduta dopo essere stata investita - Tuttoggi

Dopo alcuni giorni nel reparto di Rianimazione la donna non ce l'ha fatta per le fratture multiple e le lesioni interne riportate

Lo scorso 15 luglio una donna di 79 anni è stata investita in viale Brin. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le condizioni della donna sono subito sembrate serie.

Decesso

Dopo le prime cure in loco la paziente è stata trasferita all’ospedale di Terni in codice rosso per le cure del caso ma, dopo alcuni giorni di degenza nel reparto di Rianimazione, non ce l’ha fatta.

Cure inutili

Nella giornata di ieri l’anziana è deceduta nonostante le attenzioni del personale medico dell’ospedale che ha cercato di curare le fratture multiple e le lesioni interne riportate dalla vittima.