Terni, domenica sospesa ordinanza traffico | In arrivo il raduno nazionale delle 500

L’ordinanza per la limitazione del traffico veicolare sarà sospesa nella sola giornata di domenica 24 febbraio 2019. La decisione, come già avvenuto in precedenza è stata presa dall’amninistrazione comunale in considerazione dello svolgimento in quella giornata di alcuni eventi: il 22° Raduno Nazionale di San Valentino per FIAT 500 e derivate e la Granfondo dell’Amore Città di Terni, evento ciclistico Internazionale giunto alla sua decima edizione, manifestazioni che vedono un importante afflusso di partecipanti ed accompagnatori, su circuiti e percorsi anche cittadini, con notevole impegno da parte della Polizia Locale.

