Terni, Confindustria Umbria premia i laureati in Ingegneria Industriale e Ingegneria dei Materiali - Tuttoggi.info

Sono stati consegnati, in occasione della festa del 2 giugno, i riconoscimenti dedicati ai laureati in Ingegneria Industriale e Ingegneria dei Materiali della sede di Terni dell’Università degli Studi di Perugia, istituiti con il Bando di Concorso per l’assegnazione di un premio di laurea finanziato da Confindustria Umbria in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni.

Le tesi sono state selezionate tra quelle discusse fra il mese di gennaio 2022 e il 19 maggio 2023. Della giuria hanno fatto parte Nazareno Claudiani, presidente della Federazione degli Ordini degli ingegneri dell’Umbria, Giuseppe Mascio, imprenditore amministratore di Mascio Enegeenering, Pietro Burrascano, professore ordinario di Ingegneria Elettrica presso l’Università degli Studi di Perugia.

I vincitori

Per il corso triennale, dunque, ha ricevuto il premio Simona Valentini, con una tesi dal titolo “Film polimerici ottenuti da classificazione di farine di grano duro: processo e proprietà”, la cui ricerca è stata ritenuta dalla giuria originale e con ripercussioni positive dal punto di vista tecnico-economico.

Per il corso Magistrale, invece, è stata premiata la tesi “I reattori chimici: applicazioni ai reattori siderurgici”, di Luca Marchegiani, per l’originalità del lavoro e gli impatti tecnologici e industriali della ricerca svolta.

Urbani: “Abbiamo voluto contribuire a rafforzare il rapporto tra imprese e Università”

“Attraverso questo concorso – ha sottolineato il vicepresidente di Confindustria Umbria, Giammarco Urbani – abbiamo voluto contribuire a rafforzare il rapporto tra imprese e Università, in particolare con la facoltà di Ingegneria, che, come abbiamo potuto constatare dalla qualità delle tesi esaminate, esprime un’eccellente qualità di competenze tecniche ingegneristiche fondamentali per lo sviluppo economico del territorio”.