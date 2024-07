Terni Comics, la riscossa della cultura nerd e pop | Il programma - Tuttoggi.info

Manca ormai poco più di un mese alla seconda edizione del Terni Comics, la fiera del gioco, del fumetto e della cultura nerd. Organizzato da Visione Umbra s.r.l. in collaborazione con le associazioni locali Nel Grimorio e Geek Out, l’evento ha svelato nuovi ospiti e novità durante la conferenza stampa ufficiale tenutasi ieri mattina, 29 luglio.

Terni Comics, artisti internazionali e nazionali

Una line-up stellare quest’anno, che vanta la presenza di artisti della nona arte di fama internazionale come David Lloyd, alla cui penna dobbiamo il celebre “V per Vendetta”, Greg Staples, famoso per le sue illustrazioni nel mondo dei giochi di carte collezionabili, Sara Pichelli, acclamata per il suo lavoro su “Ultimate Spider-Man”, e Glenn Fabry, celebre per le sue copertine di “Preacher”, aggiungono ulteriore prestigio alla lista degli ospiti.

Accanto a questi nomi blasonati, grandi penne italiane del fumetto: Carola Borelli, Alessandro Cappuccio, Francesco Manna, Marika Cresta, Luca Maresca, Fabio Ramacci e Francesco Tomaselli sono solo alcuni dei nomi che vanno a completare l’Artist Alley del Terni Comics 2024.

Content Creator

Il Terni Comics si caratterizza anche per la sua attenzione al mondo digitale, con la partecipazione di content creator e streamer di spicco nel panorama italiano. Dario Moccia, creator che ha saputo costruirsi una vasta e fedele community di fan con i suoi video di approfondimento su anime, manga e cultura pop, e il riconfermato Maurizio Merluzzo, noto youtuber, doppiatore e presentatore, sono solo l’inizio di una lista che include figure influenti come il podcaster Mr. Marra, la cosplayer Ambra Pazzani e gli streamer Mario Sturniolo e Poly, pronti a portare la loro energia e il loro carisma al Terni Comics.

Cultura nerd e mondo pop

In continuità con il tema della crossmedialità, perno fondamentale della scorsa edizione, alla lista dei creator presenti si aggiunge anche Il Rosso, in partnership per una performance con Boro Boro. Il Terni Comics non vuole quindi essere solo una riproposizione dei tradizionali temi fieristici, ma aspira a diventare una fucina di nuovi generi, contenuti, media e formati, dati dalla fusione tra mondo nerd, cultura pop e riletture contemporanee delle più diffuse forme di cultura di massa. D’altronde, oggi il punto di unione non sono più solo i contenuti, ma il pubblico stesso, che segue indistintamente creator del web e artisti del fumetto, autori di manga e streamer di esports o giochi di carte competitivi.

Biglietti

Giunta al termine la promozione degli Early Bird, sono partite le prevendite dei biglietti d’ingresso per le singole giornate e dei tanto attesi abbonamenti per entrambe le giornate. In aggiunta al normale biglietto d’ingresso la grande novità di quest’anno sono i biglietti VIP – disponibili sia per le singole giornate che in abbonamento – che prevedono una lunga lista di benefit quali: Lanyard, braccialetto e badge targati Terni Comics, salta fila all’ingresso, per i meet&greet e per l’area videogames, la possibilità di avere uno spazio di deposito, l’accesso al pit, un voucher per il pranzo e la possibilità di entrare e uscire liberamente dalla fiera con lo stesso biglietto.

I main sponsor del Terni Comics 2024 sono ITS, Lavazza, BCC e Mamà. Il loro sostegno imprescindibile, unito all’impegno e alla dedizione degli organizzatori, si fa garanzia di un evento che promette di affermarsi tra i migliori del suo genere nel centro Italia. Con la varietà di ospiti ed eventi offerti, infatti, il Terni Comics si propone di offrire un weekend imperdibile per gli appassionati dell’universo nerd di tutte le età, attirando partecipanti da tutta la penisola.

