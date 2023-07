Terni, centri estivi, campus e attività per ragazzi | Ecco l'agenda - Tuttoggi.info

Terni, ecco l'agenda della attività estive rivolte ai giovani e la guida per le famiglie con i contatti. Campus, centri e attività

La direzione Istruzione rende noto che, come ogni anno, è stata elaborata l’Agenda delle attività estive, che raccoglie tutte le attività rivolte ai minori organizzate da associazioni, parrocchie e altri soggetti del territorio comunale.

La guida, pensata per aiutare le famiglie ad orientarsi nella scelta delle proposte più adatte ai loro bisogni, è disponibile nella pagina Attività estive del sito istituzionale e viene costantemente aggiornata con le proposte inviate dai soggetti organizzatori.

Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai contatti presenti in agenda.