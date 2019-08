Terni, cane precipita nel fiume cadendo dal ponte | Vigili del Fuoco sul posto

share

I Vigili del fuoco di Terni sono intervenuti questa mattina sul ponte di via Carrara per trarre in salvo un cane caduto nel Nera e che non riusciva a risalire. In poco tempo è il secondo caso di questo tipo di salvataggio; lo scorso 16 luglio si era verificato un caso analogo di una cane sfuggito al controllo del proprio padrone e caduto nella vegetazione delle sponde del fiume sulla passerella di largo Frankl.

Giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno provato a raggiungere l’animale e metterlo in sicurezza per poi riportarlo a terra sano e salvo ma, spaventato, l’animale è sfuggito sul greto. Al momento non è dato sapere se il cane abbia un padrone o sia randagio.

(foto archivio)

