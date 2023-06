Terni, Bandecchi 'cerca' nuovo amministratore Terni Reti | Come candidarsi - Tuttoggi.info

Il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, ha firmato un avviso pubblico per selezionare il nuovo amministratore della partecipata

Il sindaco Stefano Bandecchi ha firmato l’avviso pubblico per la procedura che porterà alla individuazione del nuovo amministratore di Terni Reti, figura prevista nello statuto della municipalizzata.

Entro il 9 giugno le persone interessate possono inviare il curriculum esclusivamente tramite pec comune.terni@postacert.umbria.it. In base alle leggi di riferimento e ai regolamenti comunali spetterà poi al sindaco procedere alla nomina dell’amministratore.

Il sindaco ha anche firmato l’avviso pubblico per individuare un consigliere di amministrazione, un sindaco effettivo e un sindaco supplente in seno alla società Orvieto Ambiente Srl, partecipata di Asm Terni Spa.

Anche in questo caso la data di scadenza per la presentazione della domanda è il 9 giugno e le modalità di inoltro sono le medesime.