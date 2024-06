Terni, Bandecchi abbaia a FdI durante question time | Video - Tuttoggi.info

Bandecchi abbaia ai consiglieri FdI, Marco Celestino Cecconi e Cinzia Fabrizi, poi se ne va. Francescangeli "Decido io se invertire i tempi"

Bandecchi adesso ‘abbaia’ pure e lo fa letteralmente: durante il question time di questa mattina, 27 giugno, il sindaco di Terni, mentre rispondeva a un’interrogazione, si è rivolto, diciamo con un’onomatopea (bau bau bau, ndr) verso i consiglieri di FdI, Cinzia Fabrizi e il consigliere di FdI, Marco Celestino Cecconi, con il quale il sindaco deve avere un conto in sospeso, visto che si tratta dello stesso consigliere protagonista della ‘famosa’ minacciosa corsa di Bandecchi verso la sua postazione. ‘Can che abbaia non morde’, recita il proverbio, ma non si sa mai. Dopo 37 minuti dall’inizio del question time, il presidente del Consiglio Comunale, Sara Francescangeli, ha avvisato l’assemblea che il sindaco avrebbe anticipato le risposte alle interrogazioni di competenza dell’assessore Viviana Altamura: “Il sindaco deve lasciarci e chiede di anticipare le interrogazioni dell’assessore Altamura e intende rispondere in un’unica soluzione alla 4, 6, 7, 8 e 9” – ha comunicato la presidente.

La comunicazione suscita perplessità generale, in particolare quella dei consiglieri di FdI Cinzia Fabrizi e Cecconi che, giustamente, chiedevano di poter prima illustrare le interrogazioni, ma, visto che il sindaco aveva fretta, Bandecchi ha iniziato subito a rispondere. Alla pretesa di rispetto dei tempi e delle procedure da parte di FdI la presidente Francescangeli è stata molto eloquente: “Le presentate dopo” – ha detto con voce piuttosto seccata. A questo punto il sindaco ha consegnato le risposte all’assessore Viviana Altamura dicendo: “Li mandi a cagare da parte mia”, per poi iniziare a fare ripetutamente il verso del cane nei confronti di Cecconi. (minuto 38.56 a questo link. Ricordiamo sempre che il Comune ha impedito, tramite una funzione, che lo streaming delle attività del consiglio possano essere riprodotte su altri siti. Chissà perché ci chiediamo). Poi si è alzato e se ne è andato.

La presidente Francescangeli “Decido se invertire i tempi”

“Forse non è chiaro che il consiglio lo presiedo io e decido io, anche se invertire i tempi. I tempi ve li do comunque e se decido di invertirli, li inverto, va bene? – Urla la Francescangeli – Non vedo nessuna lesione della democrazia né di diritto. Evidentemente non vi interessa la risposta, perché se il sindaco si dichiara disponibile a rispondere (e ci mancherebbe altro) e voi non lo volete sentire…”. Bau Bau Bau.

