Furia Bandecchi: choc in consiglio, tentata aggressione a Cecconi | Placcato dalla Polizia - Video - Tuttoggi.info

Bandecchi choc: insulti a Masselli e aggressione a Cecconi. Polizia e consiglieri lo bloccano prima del disastro

Choc al consiglio comunale di Terni: il sindaco, Stefano Bandecchi, ancora protagonista di una ‘rissa’ (sfiorata solo per l’intervento del vicesindaco Corridore e della Polizia presente in aula, si è scagliato con fare minaccioso contro il consigliere di FdI, Marco Celestino Cecconi. Proprio il consigliere di Fratelli d’Italia, era intervenuto in difesa di Orlando Masselli, scatenando l’ira del sindaco che, ancora una volta, si è lasciato andare a un comportamento censurabile nel massimo luogo della rappresentanza democratica cittadina. Vale la pena ricordare la rissa sfiorata tra lo stesso Bandecchi e l’ex addetto stampa del Comune, Gianluca Diamanti.

Qui il video: al punto 1h23m40s

Furia Bandecchi, aggressione a Cecconi

Durante il suo intervento sulla cassa del Comune (nello specifico si chiedevano più soldi per sicurezza urbana e assunzioni in Comune), nel consiglio comunale di oggi 28 agosto, il sindaco Bandecchi, rivolgendosi a Cecconi ha detto “Dovrebbe provare vergogna per aver detto minchiate simili. Avete gestito la cassa per 5 anni, specialmente lei Masselli, si deve vergognare Masselli. Rida, sennò le volano tutti i denti dalla bocca a lei”. A questo punto il consiglio è insorto e Cecconi si è alzato per prendere le difese di Masselli. Bandecchi è scattato come una furia, andando a cercare il contatto fisico con Cecconi. Prima il vicesindaco Corridore ha cercato di ostacolare il sindaco che è riuscito ad evitarlo per dirigersi prepotentemente contro il consigliere di FdI. A quel punto sono dovuti intervenire due agenti della Polizia Locale e altri consiglieri per bloccare la furia Bandecchi, tra lo spavento generale.

In aggiornamento