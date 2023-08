Rissa sfiorata Bandecchi-giornalista, niente comunicazioni in consiglio | 'Salva' la Francescangeli - Tuttoggi.info

Rissa sfiorata Bandecchi-Diamanti, non c'è discussione in consiglio. Respinta la mozione di sfiducia alla presidente Francescangeli

Nell’ambito del consiglio convocato per questa mattina, 1 agosto, era previsto che il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, riferisse circa la rissa sfiorata con l’ormai ex addetto stampa del Comune di Terni, Gianluca Diamanti. Il capogruppo di Alternativa Popolare, Guida Verdecchia (con il sostegno del vicesindaco Riccardo Corridore e il consigliere Federighi), appellandosi alla pregiudiziale secondo la quale l’argomento non atterrebbe al consiglio comunale, ha fatto in modo che, alla fine, la discussione dell’episodio non ci fosse.

Mozione sfiducia alla presidente Francescangeli respinta

‘Salva’ anche la presidente del consiglio comunale, Sara Francescangeli, nei confronti della quale FdI e FI avevano presentato una mozione di sfiducia per il mancato rispetto dei tempi per la convocazione del consiglio comunale. Dopo un serrato confronto su Tuel e Statuto del Comune, si è proceduto alla votazione ‘segreta’: la mozione è stata respinta.