Terni al fianco di Edo, in pochi giorni raccolti oltre 26.000 euro - Tuttoggi.info

Straordinaria solidarietà dei ternani per Edoardo, un bimbo di 4 anni con problemi di salute: "In questo difficile momento abbiamo scoperto la vicinanza di tanta gente”.

La comunità di Terni si è subito mobilitata per Edo, bambino di 4 anni e mezzo che sta combattendo contro una grave malattia.

Il papà di Edo ha infatti aperto una raccolta fondi su GoFundMe, che in poche settimane, grazie a 700 donazioni, ha già raccolto oltre 26mila euro. Inoltre i calciatori della Ternana hanno deciso di fare una donazione di 13.500 euro per Edoardo.

“Edoardo – racconta il papà sulla piattaforma – è un bimbo che corre, gioca, sorride, come ogni bimbo della sua età, ed ha bisogno, ora più che mai, di credere che può tornare a farlo di nuovo. Il 24 marzo, dopo una visita oculistica per un occhietto che non ‘funzionava’ bene, un oftalmologo ha suggerito approfondimenti diagnostici per un nistagmo. Abbiamo contattato la pediatra per approfondire il problema, ma non c’è stato il tempo di farlo: la mattina seguente Edoardo aveva forte mal di testa e vomito. Da lì la necessità di portarlo all’ospedale Bambino Gesù per accertamenti. Poi la tac: Tumore alla testa”.

“Fin dal primo momento in cui abbiamo scoperto la malattia di Edoardo ci siamo chiesti come avremmo fatto a sostenerlo, ad andare avanti, a sorridere e a continuare a vivere, perché l’impotenza che ti prende in quei momenti è devastante. Non si è mai pronti per un tale dolore, soprattutto se si pensa al percorso da affrontare”.

“In questo difficile momento abbiamo scoperto la vicinanza di tanta gente”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link:https://gf.me/v/c/4srp/per-il-sorriso-di-edoardo