Terni, 1 patente ritirata per abuso alcol | Locale multato perché non rispetta ordinanza antialcol

share

Una patente ritirata ed una persona denunciata all’Autorità Giudiziaria per guida in stato d’ebrezza: è questo il bilancio dei controlli operati nel fine settimana appena trascorso dal nucleo radiomobile della Polizia Locale per contrastare l’abuso di alcol alla guida. Degli oltre 30 veicoli controllati nelle serata di venerdì, uno è risultato non in regola con la prescritta revisione obbligatoria. Nella stessa serata gli agenti del nucleo polizia commerciale hanno controllato numerosi pubblici esercizi accertando a carico del titolare di uno di questi il mancato rispetto dell’ordinanza del Sindaco sulla vendita di alcolici in contenitori di vetro.

Singolare intervento, invece, nel pomeriggio di domenica quando alcuni agenti in servizio presso lo stadio Liberati hanno notato un’anziana donna che camminava disorienta lungo il marciapiede. Gli agenti si sono subito resi conto che qualcosa non andava così hanno raggiunto la donna chiedendole se avesse bisogno di aiuto; la stessa riusciva solo a riferire il proprio nome e cognome asserendo di aver perso la strada di casa e di non ricordare né la sua data di nascita né la propria residenza. A questo punto sono subito scattate le indagini degli agenti che in poco tempo sono riusciti a riaccompagnare la donna, una ottantaduenne originaria di Visso, all’affetto dei propri cari visibilmente spaventati per quanto occorso.

share

Stampa