"Ternani costretti allo slalom tra le buche": il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione - Tuttoggi.info

"Non pretendiamo che in un anno si risolva un problema che la città si trascina dietro da diversi lustri, ma senza dubbio è necessario procedere alla programmazione di un piano di manutenzione".

“Per i ternani percorrere le strade della loro città è sempre più impossibile”.

A dichiararlo, in una nota, il Gruppo territoriale ternano del Movimento Cinque Stelle.

“Tra buche, cedimenti, distacchi dei manti d’usura che compaiono a sorpresa ogni giorno, tanto nelle arterie principali quanto nelle vie secondarie e periferiche, soprattutto a seguito di eventi meteorologici come piogge e cali termici, la situazione sta diventando sempre più drammatica e pericolosa. E le voragini si formano anche nei punti in cui i rattoppi sono recenti”.

“Da tempo ascoltiamo la solita litania di promesse e annunci, dall’utilizzo dell’asfalto a caldo all’acquisto della macchina asfaltatrice per ‘internalizzare’ il servizio, ma è evidente che il rattoppo o la riparazione delle buche rappresenta una soluzione che non risolve il problema; anzi, sembra aggravarlo”.

“Non pretendiamo che in un anno si risolva un problema che la città si trascina dietro da diversi lustri, ma senza dubbio è necessario procedere alla programmazione di un piano di manutenzione. Per questo il Movimento 5 Stelle ha depositato un’interrogazione per chiarire se il piano di interventi di manutenzione straordinaria preannunciato dal vicesindaco di Terni sia stato definito, e quale sia il cronoprogramma per l’attuazione dello stesso”.