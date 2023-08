Ternana-Sampdoria 1-2, prima sconfitta dell'era Guida | Applausi per il nuovo presidente - Tuttoggi.info

Ternana-Sampdoria 1-2: La Gumina e De Paoli condannano la Ternana alla prima sconfitta dell'era Guida. Di Stefano in gol nel finale

Ternana-Sampdoria finisce 1-2, al Liberati di Terni l’esordio dei rossoverdi nel campionato cadetto è amaro: sorride invece il nuovo presidente Guida che, prima della partita, è stato applaudito dai tifosi durante il tradizionale giro d’onore. Clima disteso sugli spalti con il gemellaggio tra le due tifoserie che è stato rinsaldato con alcuni cori contro il Perugia. Tornando al campo, la Ternana ha ben impressionato, al contrario dell’arbitro, il signor Davide Di Marco di Ciampino, protagonista di alcune decisioni più che dubbie: concesso ‘rigorino’ alla Sampdoria dopo 5′, negato uno molto più evidente alla Ternana.

Ternana-Samp, rigore dopo 5′

Nonostante la sconfitta, dunque, la Ternana ha ben impressionato, soprattutto per le prestazioni dei giovani, come Raimondo, Pyyhtiä e Di Stefano (che segnato il gol rossoverde). Peccatro per il rigore concesso dopo 5′ alla Sampdoria per un fallo di Celli, leggera spinta impercettibile su De Paoli: sul dischetto l’ex La Gumina per l’1-0 blucerchiato. La Ternana accusa il colpo e subisce la Samp, poi inizia a costruire qualche palla gol interessante, soprattutto con Falletti che, al 16′, calcia di poco altro dal limite. La Samp è sempre in agguato con La Gumina, ma Falletti sembra ispirato e tiene sotto pressione la difesa ospite. Il finale di tempo è di marca rossoverde che cerca il gol del pareggio, senza riuscire a impensierire Stankovic.

Raddoppio Samp, bene i giovani rossoverdi

Nella rirpresa Pyyhtiä e Raimondo entrano per Ferrante e Damian e danno vivacità agli attacchi rossoverdi. Al 72′ dentro anche Di Stefano e la Ternana cambia modulo, passando al 4-3-1-2. La Samp gioca meglio, la Ternana è imprecisa: i blucerchiati passano ancora con De Paoli che, dopo aver lasciato sul posto i difensori rossoverdi, beffa Iannarilli. La Sampdoria insiste e crea altre occasioni e Pedrola centra il palo. Al 90′ accorcia le distanze con Di Stefano. Sul finale Favilli cerca di sorprendere Stankovic che fa buona guardia.

Ternana-Sampdoria, il tabellino

Ternana: Iannarilli, Diakitè, Bogdan, Celli, Casasola, Damian, Proietti, Favasuli, Falletti, Ferrante. All: Cristiano Lucarelli.

Sampdoria: Stankovic, De Paoli, Murru, Giordano, Verre, Pedrola, La Gumina, Bereszynski, Ferrari, Yepes, Benedetti. All: Andrea Pirlo.

Arbitro: Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti di gara: Emanuele Prenna e Antonio Severino

IV Ufficiale: Marco Emmanuele

Var: Eugenio Abbattista

Avar: Francesco Meraviglia

Marcatori: 4′ La Gumina (S); 77′ De Paoli (S); 90′ DI Stefano (T).

Ammoniti: 59′ Celli (T); Verre (S); 94′ Bogdan (T).

Sostituzioni: 46′ Pyyhtiä e Raimondo per Ferrante e Damian (T); 52′ Ghilardi per Murru (S); 66′ Paghera per Casasola (T); 71′ Askildsen e De Luca per La Gumina e Benedetti (S); 72′ Di Stefano per Favasuli (T); 76′ Favilli per Falletti (T); 80′ Stoppa per Yepes (S).