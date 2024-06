Ternana Calcio, confermato il ds Capozucca. Le manovre in corso - Tuttoggi.info

Oltre al direttore sportivo oggi è stato ufficializzato anche il primo acquisto: si tratta di Kees De Boer

Sciolta ogni riserva, Stefano Capozucca proseguirà anche per la stagione 2024-2025 nel ruolo di DS della Ternana Calcio. Con ancora scoperte le ferite dopo la retrocessione in lega pro dopo il playout con il Bari, la Ternana insomma cerca riscatto puntando sulla continuità.

Sembra che ci saranno movimenti a livello dirigenziale: il primo riguarda l’ex calciatore e capitano della squadra dei record targata Lucarelli, Carlo Mammarella, già team manager in passato, che a quanto pare andrà a ricoprire un ruolo più incisivo nel prossimo organigramma. Mentre per ora rimane invariato il board del sodalizio rossoverde: Nicola Guida presidente e Giuseppe D’Aniello direttore organizzativo.

Oltre al direttore sportivo oggi è stato ufficializzato anche il primo acquisto: si tratta di Kees De Boer, per il quale la ternana ha esercitato il diritto di rinnovo nonostante la retrocessione. La scorsa stagione 25 presenze con la maglia delle Fere per il giovane centrocampista olandese.

Per quanto riguarda la guida tecnica nessuna novità in vista; però dopo gli ultimi giorni dove iniziavano ad aleggiare più di qualche dubbio sulla società di via della Bardesca, la conferma di Capozucca e l’ufficializzazione del primo acquisto mette finalmente in moto la macchina rossoverde: una macchina anche quest’anno caratterizzata da una linea verde. Sarà qui che la competenza e l’esperienza del DS dovranno fare la differenza.

