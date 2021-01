Tentato furto alla stazione di Attigliano - Tuttoggi

I Carabinieri hanno fermato un uomo che aveva tentato di aprire con una pietra il distributore di biglietti della stazione

Nella mattina di oggi i Carabinieri di Giove hanno denunciato un uomo di 30 anni nato in Burkina Faso, domiciliato in Italia, pregiudicato, per il reato di “tentato furto aggravato”.

Intervento ad Attigliano

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Giove, allertati da un privato cittadino, si sono recati presso la Stazione Ferroviaria di Attigliano dove un uomo, verosimilmente utilizzando una grossa pietra, stava tentando di aprire il distributore automatico di biglietti.

Blocco e fermo

I militari, coadiuvati nelle ricerche dai colleghi della Stazione Carabinieri di Lugnano in Teverina, hanno rintracciato e fermato l’uomo poco dopo in una strada limitrofa alla stazione.