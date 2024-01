Tenta di entrare in casa della ex moglie nonostante il divieto, arrestato

Quando la 38enne ha chiesto aiuto, i poliziotti l'hanno trovato ancora nei pressi dell'abitazione. Il gip aveva anche disposto gli arresti domiciliari

Ha tentato di entrare nell’appartamento della ex moglie, nonostante una misura cautelare gli imponesse di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla donna.

Gli agenti della polizia di Stato di Perugia, dopo la richiesta di aiuto della 38enne, hanno trovato il moldavo, classe 1985, ancora nei pressi dell’abitazione di lei.

Gli agenti hanno accertato che, a causa delle continue violazioni della misura cautelare, nei suoi confronti il gip aveva disposto gli arresti domiciliari. Provvedimento mai eseguito perché finora irreperibile.

Per questi motivi, acquisita la querela della parte offesa, gli operatori hanno tratto in arresto il 38enne per inottemperanza alla misura cautelare del divieto di avvicinamento e, su disposizione del pubblico ministero, trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.