TEDx Spoleto, l’evento mondiale arriva al Caio Melisso il 5 novembre

Al Teatro Caio Melisso 14 speakers provenienti da tutta Italia parleranno de Il Genio dell’Uomo

Per il secondo anno consecutivo Spoleto avrà il suo TEDx. Si avvicina la data dell’evento conosciuto in tutto il mondo, che ha le sue origini in America negli anni ‘80 del ‘900 e che conta speakers della portata di Bill Clinton, Barack Obama, Bill Gates.

Al Teatro Caio Melisso, sabato 5 novembre, si parlerà di Crisi, Trasformazione e Rinascita, e di come il Genio di ogni Uomo può avere un impatto positivo sul mondo che lo circonda. Idee che vale la pena di essere condivise è il motto del TED e in questo caso, l’onere e l’onore spetterà a quattordici speakers, provenienti da tutta Italia, che si susseguiranno sul palco, per 10 minuti ciascuno, portando la propria esperienza di vita tra Crisi, Trasformazione e Rinascita con lo scopo di condividere un’idea, un’esperienza o un metodo che potrà essere di ispirazione per il pubblico.