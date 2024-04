Tecnologia, Talenti, Territorio: Il saper fare incontra l’intelligenza artificiale - Convegno HAMU - Tuttoggi.info

L’evento, in collaborazione con Fondazione Perugia, è organizzato da HAMU: l’associazione del Centro Italia che unisce scienza e conoscenza, creando una rete tra i protagonisti del territorio

Una rivoluzione più grande di quella nata dall’avvento di Internet. Secondo alcuni, è questo l’impatto che dovremmo aspettarci dal sempre più diffuso utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Quello che è certo è che – nel mondo del lavoro – l’intelligenza artificiale avrà un impatto maggiore nei prossimi anni rispetto a qualsiasi altra innovazione tecnologica. Proprio questo sarà il tema al centro dell’incontro “Tecnologia_Talenti_Territorio” che si terrà martedì 9 aprile alle ore 16.00, presso la Sala delle Colonne di Fondazione PerugiaUn evento organizzato da HAMU, hub con l’obiettivo di proporre soluzioni a problemi complessi nell’area di Abruzzo, Marche e Umbria e che si ispira a criteri di semplicità, velocità e concretezza. Questo il metodo per riflettere sulla competitività delle PMI del territorio e sulle nuove prospettive che offre l’intelligenza artificiale.

La prima parte dell’incontro, infatti, sarà dedicata all’annuale presentazione della classifica delle principali imprese dell’area HAMU, che fa il punto sui risultati conseguiti dalle aziende e dai settori caratteristici del territorio. Seguirà la presentazione di un focus sulle start-up e sugli spin-off che sono operative in Abruzzo, Marche e Umbria. Si tratta di un momento molto importante, che pone l’accento sul tasso di natalità di imprese innovative nelle tre regioni.

Il cuore del convegno è la sessione dedicata all’Intelligenza Artificiale e delle sue potenziali applicazioni nell’industria manifatturiera: dall’automazione dei processi di produzione, alla manutenzione predittiva, fino al controllo di qualità basato sulle immagini e al design generativo. Grazie ai casi studio che saranno discussi, le aziende presenti potranno comprendere quali sono i vantaggi concreti offerti dall’intelligenza artificiale, e come prepararsi a quello che sembra un radicale cambiamento tecnologico e di paradigma.

Come afferma il coordinatore di HAMU, Gian Mario Spacca: “L’importanza della politica industriale e il rilancio delle attività manifatturiere sono ritornate al centro della strategia dell’UE. Siamo di fronte ad un impressionante impegno che richiede a imprese e università di collaborare strettamente e accelerare la concreta applicazione di nuove conoscenze, al fine di avviare processi di trasformazione epocali nella vita delle nostre comunità”

“Siamo felici e orgogliosi di sostenere un incontro di tale valore scientifico e culturale”, spiega Cristina Colaiacovo, Presidente di Fondazione Perugia: “Le trasformazioni in atto rendono sempre più necessario investire su processi di collaborazione. L’intelligenza artificiale può fornire alle imprese enormi occasioni di ottimizzazione e miglioramento produttivo, ma è appunto indispensabile calibrare gli interventi sulle caratteristiche dei singoli territori e sul fattore umano”.







Luogo: Palazzo Graziani, Sala delle Colonne, Corso Vannucci 47, 06123 Perugia, Italia, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA