Teatro in soccorso del Teatro, in scena "La Magia del cinema" - Tuttoggi

La piéce dal titolo “La magia del cinema” è un viaggio immaginifico nella cinematografia di ogni tempo, con le più belle colonne sonore e i personaggi leggendari del grande schermo, resi ora vivi e reali attraverso il teatro. Un istrionico attore si muoverà sulla scena tra gli orchestrali, come un funambolo sugli spartiti, in perenne bilico tra i capolavori di Ennio Morricone e Nino Rota, John Williams, Hans Zimmer e tanti altri. Vedremo così Stefano de Majo trasformarsi in Jack Sparrow, Shindler, la signora Dalloway, Leon, Romeo, il Gladiatore in un perenne gioco tra comicità e dramma. In apertura e chiusura dello spettacolo un doppio omaggio a Pier Paolo Pasolini, che nel centenario della sua nascita viene qui ricordato non solo come poeta e letterato, ma anche come autore e regista cinematografico.

Un viaggio dunque tra cinema e teatro, tra sogno e realtà, durante il quale la stessa Fanfara della Polizia di Stato, da orchestra di fiati, interagirà sulla scena con lo stesso attore.

Stefano de Majo autore e attore teatrale, formatosi nell’Actor’s Studio di Anna D’Abbraccio, ha collaborato con Gastone Moschin, Ben Gazzara, Edoardo Siravo, Vanessa Gravina, Francesco Salvi, Davide Riondino, Fabio Bussotti, Riccardo Leonelli, Mary Di Tommaso.

Per l’attività svolta ha conseguito riconoscimenti e premi nazionali e internazionali ed è stato nominato Cavaliere della Repubblica per l’impegno profuso nel campo professionale della cultura e del sociale.

È attualmente in teatro con due produzioni di cui è autore e protagonista, rispettivamente su Canova, nel bicentenario della morte e su Caravaggio, in particolare quest’ultimo personaggio è stato da lui interpretato lo scorso ottobre anche in televisione nella trasmissione Freedom per Italia 1 dedicata a Michelangelo Merisi.

Lo scorso anno ha già portato a Spoleto due piéce di cui è autore e interprete, rispettivamente al teatro romano di Spoleto si è esibito in “Imperator”, tratto dalle Memorie di Adriano e nel bosco sacro di Monteluco con “Francesco allodola del Signore”.

LA MAGIA DEL CINEMA

Biglietteria del teatro h 16-19 dal 19 al 23 aprile e 9-13 15-17 il 24 aprile

Prenotazioni 338.8562727

Il ricavato sarà devoluto per il restauro dell’antico sipario del 1861 “La disfatta di Annibale”.