Tasse e bollette, per i ternani in arrivo anche la Tevere-Nera - Tuttoggi

Terni, dopo la lettera di Asm che annunncia l'aumento della tassa sui rifiuti per i ternani arriva un altro salasso con le cartelle Tevere-Nera

In questi giorni molte famiglie e imprese sono alle prese con l’arrivo di bollette fortemente aumentate, a parità di condizioni, rispetto a quelle precedenti. Palazzo Spada e la giunta Latini sono ‘sotto assedio’ per la lettera Asm che annuncia massicci rincari per la Taric, l’imposta comunale sui rifiuti, una delle più care dell’intera nazione.

Altra tassa in arrivo

Ma le ‘sorprese’ per i cittadini ternani non sono finite, visto che sempre in questi giorni stanno arrivando anche le cartelle per il pagamento del contributo di bonifica al Consorzio Tevere-Nera. Una “tassa, è bene ricordarlo – spiega il segretario provinciale Uil Gino Venturi, che grava solo su una parte del territorio umbro mentre gli stessi servizi sono pagati nel perugino con la fiscalità generale, cioè anche da tutti noi”.

Terni penalizzata

“Un ulteriore gravame sui ternani e sulle nostre imprese che, qualunque sia la maggioranza politica che governa la Regione, seguita a permanere. Ci vorrebbe un gesto concreto – conclude Venturi – della politica a favore dei cittadini togliendo finalmente, anche in considerazione della grave situazione economica, una “tassa” che discrimina gli umbri tra cittadini di seria A e cittadini di serie B e penalizza anche la nostra economia”.