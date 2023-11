Tartufo, mercato e partita, si annuncia weekend di fuoco per i parcheggi | Senso unico in viale N. Sauro - Tuttoggi.info

Il 4 e 5 novembre attesi migliaia di visitatori per il Salone del Tartufo, preoccupa la disponibilità già scarsa di parcheggi | A complicare le cose il mercato nell'area camper e partita allo Stadio, rivoluzione a traffico e sosta

Sarà un lungo weekend di “passione” quello che aspetta Città di Castello dal punto di vista dei parcheggi, tema già caldissimo in questi ultimi mesi con la nascente Variante del Cassero e altri cantieri (soprattutto a San Giacomo) che già hanno “risucchiato” centinaia di stalli di sosta liberi a due passi dal centro storico, rendendo ogni singolo giorno della settimana dei tifernati una vera e propria caccia al tesoro.

Nelle ultime 48 ore del Salone del Tartufo – sabato 4 e domenica 5 novembre – si attendono infatti migliaia di visitatori ma, allo stesso tempo, arriverà anche un fortissimo colpo di mannaia per viabilità e sosta, che probabilmente renderà la ricerca di un posteggio libero più difficile di quanto non sia trovare una trifola.

Oggi e sabato senso unico in viale Nazario Sauro

Già da oggi (2 novembre) in Viale Nazario Sauro – data la concomitanza del Salone del Tartufo in centro ma anche del mercato settimanale trasferito nell’area camper del Parcheggio Ferri – è stato infatti istituito il senso unico di marcia in direzione sud – fino alle ore 7 di venerdì 3 novembre – dalla rotonda di viale Europa fino all’accesso del parcheggio Collesi. Stessa cosa si ripeterà sabato 4, altro giorno di mercato all’Ansa del Tevere, dalle 7 della mattina alle 8 del giorno dopo (domenica 5 novembre). Ovviamente non sarà possibile parcheggiare lungo il tratto di senso unico se non al parcheggio Collesi.

La partita di calcio, off-limits anche il parcheggio dello Stadio

A rendere le cose più “complicate” per la viabilità sarà anche l’incontro di calcio “Trestina-Grosseto”, in programma domenica 5 novembre alle ore 14,30 allo stadio comunale “Corrado Bernicchi”. Fin dalle ore 18 del 4 novembre, per 24 ore (le 18 di domenica 5), saranno istituiti altri divieti di transito e sosta con rimozione forzata sia nel parcheggio in Via della Barca (riservato ai veicoli della tifoseria locale), dove sarà consentito il passaggio ai soli residenti, sia nel parcheggio antistante lo Stadio in Viale Europa, dove la parte nord sarà riservata ai veicoli della tifoseria ospite. Sarà inoltre vietata la sosta anche in Via Gino Bartali, nel piazzale antistante l’ingresso del ciclodromo comunale.

Domenica 5, dalle 13 alle 17,30 e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione sportiva, anche in Viale Europa e Via della Barca potrà essere istituito il senso unico di marcia o divieto di transito, eccetto i mezzi di Polizia, soccorso, tifoserie, residenti e autorizzati. I veicoli della tifoseria locale, al fine di poter accedere alle aree di sosta a loro riservate (Parcheggio in Via della Barca), dovranno provenire da Viale N. Sauro e dirigersi verso quest’ultima strada o verso Via A. Zampini per defluire alla fine della manifestazione sportiva. I veicoli della tifoseria ospite, al fine di poter accedere alle aree di sosta a loro riservate (parte Nord del parcheggio antistante lo Stadio), dovranno provenire dalla Rotatoria “R. L. Montalcini” e dirigersi verso quest’ultima per defluire alla fine della manifestazione sportiva.

Aspettando l’ampliamento del parcheggio Collesi e l’impasse della Ztl

Nella speranza che tutto fili liscio continua comunque a far discutere la gestione dei parcheggi, dove peraltro si attende ancora l’ampliamento del Collesi, di fatto diventato unica alternativa a piazzale Ferri, anche se più “lontano” dal centro storico. In Consiglio comunale, giorni fa, si è anche tornati sul tema Ztl, ormai diventata quasi un’opera beckettiana che invece di aspettare Godot attende ancora le stracitate “procedure di consultazione” e il rilascio dell’autorizzazione ministeriale (avrebbe dovuto partire già a giugno scorso). Nella zona traffico limitato peraltro molti cittadini vedono l’ennesimo colpo di grazia all’accessibilità del centro storico, specie per i turisti.

Il parcheggio ex Sogema, l’eterna incompresa (?)

L’amministrazione comunale punta forte sulla valorizzazione del parcheggio ex Sogema (c’è il progetto finanziato dal Pnrr), anch’esso leggermente più “scomodo”. Il problema è che molti tifernati hanno addirittura “paura” a posteggiare la propria auto in quest’area, che spesso, soprattutto al calar della sera, diventa ricettacolo di vandali e persone “poco raccomandabili”.

Tutti appesi alla Variante del Cassero

Ovviamente fulcro dell’intera questione resta sempre e comunque il cantiere della Variante del Cassero, la cui chiusura nell’area di piazzale Ferri è prevista per i primi mesi del 2024 (proroghe e condizioni meteo permettendo). Lì ci sono infatti altri 120 posti liberi che attendono solo di tornare alla loro (importantissima) funzione. Per ora, ad essere strettamente sinceri – e bisogna farsene una ragione – se si vuole accedere al centro storico in pochi passi si è costretti a fare il giro di piazzale Ferri più e più volte, spesso a vuoto o finendo spesso all’area camper (e questo vale per quasi tutti i giorni della settimana). In caso di eventi, manifestazioni e mercato (che dopo il 9 novembre tornerà finalmente al suo posto in piazza), si è invece quasi sempre costretti a imprecare e molto spesso…rinunciare!.